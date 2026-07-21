Erste Schätzungen: Enact veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Enact wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen, dass Enact für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Enact 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 315,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Enact 304,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,73 USD, gegenüber 4,52 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,24 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at