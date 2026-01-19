Erste Schätzungen: Enact zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Enact präsentiert voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Enact noch 1,05 USD je Aktie eingenommen.

Enact soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 317,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 301,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,43 USD im Vergleich zu 4,37 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,20 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at