Erste Schätzungen: Enanta Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Enanta Pharmaceuticals lädt voraussichtlich am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,768 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Enanta Pharmaceuticals noch -1,050 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Enanta Pharmaceuticals 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Enanta Pharmaceuticals 17,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,892 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,840 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 64,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 65,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at