Erste Schätzungen: Enanta Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Enanta Pharmaceuticals gibt voraussichtlich am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,507 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 12,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,470 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,840 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 66,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 65,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at