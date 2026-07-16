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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Enbridge präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enbridge lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,587 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,79 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Enbridge für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,32 Milliarden CAD aus.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,87 CAD je Aktie, gegenüber 3,22 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 66,16 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 65,13 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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