Enbridge Aktie

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WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Enbridge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Enbridge stellt voraussichtlich am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,956 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 36,40 Prozent auf 11,81 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Enbridge noch 18,56 Milliarden CAD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,98 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,22 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 54,90 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 65,13 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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