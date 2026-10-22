Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Enbridge stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Enbridge wird voraussichtlich am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,494 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 64,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,97 Prozent auf 13,70 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Enbridge noch 14,73 Milliarden CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,87 CAD, gegenüber 3,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 81,76 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 65,13 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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