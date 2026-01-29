Enbridge Aktie
Erste Schätzungen: Enbridge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Enbridge lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,779 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 8,37 Milliarden CAD – das würde einem Abschlag von 49,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,44 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,93 CAD, gegenüber 2,34 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 60,53 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 53,59 Milliarden CAD generiert wurden.
