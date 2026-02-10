Encore Capital Group Aktie

Encore Capital Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924129 / ISIN: US2925541029

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Encore Capital Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Encore Capital Group äußert sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -9,420 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Encore Capital Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 423,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 79,77 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,76 USD, gegenüber -5,830 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,72 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,30 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Encore Capital Group Inc. 58,30 0,95%

