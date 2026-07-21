Encore Capital Group Aktie
WKN: 924129 / ISIN: US2925541029
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Encore Capital Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Encore Capital Group veröffentlicht voraussichtlich am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten schätzen, dass Encore Capital Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 455,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 440,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,95 USD, wohingegen im Vorjahr noch 10,91 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,76 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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