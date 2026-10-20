Encore Capital Group Aktie
WKN: 924129 / ISIN: US2925541029
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Encore Capital Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Encore Capital Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD gegenüber 3,17 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 466,8 Millionen USD gegenüber 458,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,52 USD, gegenüber 10,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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