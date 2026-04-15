Endeavour Mining Aktie

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WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Endeavour Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Endeavour Mining gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 CAD erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,31 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,49 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,03 USD, gegenüber 3,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 5,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,92 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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