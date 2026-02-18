Endeavour Mining Aktie
WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Endeavour Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Endeavour Mining wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Endeavour Mining im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,967 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,690 CAD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,21 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,32 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,30 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,690 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 4,18 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,67 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Endeavour Mining PLC
|
06:21
|Erste Schätzungen: Endeavour Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Endeavour Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Endeavour Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Endeavour Mining PLC
Aktien in diesem Artikel
|Endeavour Mining PLC
|53,25
|5,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.