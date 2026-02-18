Endeavour Mining Aktie

Endeavour Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Endeavour Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Endeavour Mining wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Endeavour Mining im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,967 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,690 CAD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,21 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,32 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,30 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,690 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 4,18 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,67 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Endeavour Mining PLC 53,25 5,55% Endeavour Mining PLC

