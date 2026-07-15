Erste Schätzungen: Endeavour Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Endeavour Mining lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

13 Analysten schätzen, dass Endeavour Mining für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,27 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,40 Milliarden CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,21 USD, gegenüber 3,91 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 5,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,92 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at