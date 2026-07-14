Erste Schätzungen: Endeavour Silver legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Endeavour Silver öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,192 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 210,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 122,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,841 USD, gegenüber -0,590 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 889,3 Millionen USD im Vergleich zu 643,3 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at