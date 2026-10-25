Endeavour Silver Aktie
WKN: A0DJ0N / ISIN: CA29258Y1034
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Endeavour Silver stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Endeavour Silver wird voraussichtlich am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,112 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 190,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 189,1 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,685 USD, gegenüber -0,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 845,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 643,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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