Erste Schätzungen: Endeavour Silver stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Endeavour Silver wird voraussichtlich am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,112 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 190,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 189,1 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,685 USD, gegenüber -0,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 845,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 643,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at