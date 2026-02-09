Erste Schätzungen: Endesa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Endesa veröffentlicht voraussichtlich am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,688 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,450 EUR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,43 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

23 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,01 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 22,34 Milliarden EUR, gegenüber 20,94 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

