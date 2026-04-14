Erste Schätzungen: Endesa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Endesa wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,550 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Endesa ebenfalls ein EPS von 0,550 EUR je Aktie vermeldet.

Endesa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,49 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,10 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,81 Milliarden EUR, gegenüber 21,03 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at