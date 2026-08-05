Endur ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DMCQ / ISIN: NO0012555459
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Endur ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Endur ASA Registered wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,46 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,840 NOK erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,91 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Endur ASA Registered einen Umsatz von 1,68 Milliarden NOK eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,66 NOK, während im vorherigen Jahr noch 2,71 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,14 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,40 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
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