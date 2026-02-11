Erste Schätzungen: Endur ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Endur ASA Registered wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,07 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 NOK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Endur ASA Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 147,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 770,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,50 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,18 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,40 Milliarden NOK, gegenüber 2,77 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at