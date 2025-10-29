Erste Schätzungen: Endur ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Endur ASA Registered präsentiert in der voraussichtlich am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,16 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 286,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Endur ASA Registered 0,300 NOK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,79 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 141,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Endur ASA Registered einen Umsatz von 742,4 Millionen NOK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,30 NOK im Vergleich zu 1,18 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,39 Milliarden NOK, gegenüber 2,77 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at