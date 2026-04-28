Endur ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DMCQ / ISIN: NO0012555459
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Endur ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Endur ASA Registered stellt voraussichtlich am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,613 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,290 NOK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 97,93 Prozent auf 1,70 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Endur ASA Registered noch 860,4 Millionen NOK umgesetzt.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,21 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,71 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 7,83 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 6,40 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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