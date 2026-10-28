Erste Schätzungen: Endur ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Endur ASA Registered wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,00 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Endur ASA Registered 1,27 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,09 Milliarden NOK – ein Plus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Endur ASA Registered 1,84 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,56 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,80 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,98 Milliarden NOK, gegenüber 6,40 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at