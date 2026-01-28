Endurance Technologies Aktie

Endurance Technologies

WKN DE: A2AUD1 / ISIN: INE913H01037

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Endurance Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Endurance Technologies lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 16,98 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 13,11 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Endurance Technologies nach den Prognosen von 11 Analysten 35,53 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,59 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 68,83 INR, gegenüber 59,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 139,90 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 114,71 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

