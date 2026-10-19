Endurance Technologies Aktie

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WKN DE: A2AUD1 / ISIN: INE913H01037

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Endurance Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Endurance Technologies präsentiert voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 19,11 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Endurance Technologies ein EPS von 16,16 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,78 Prozent auf 44,71 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 78,98 INR aus. Im Vorjahr waren 67,66 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 174,36 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 144,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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