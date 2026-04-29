Erste Schätzungen: Endurance Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Endurance Technologies wird sich voraussichtlich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 17,50 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,40 Prozent erhöht. Damals waren 17,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Endurance Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 36,74 Milliarden INR im Vergleich zu 29,63 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 67,09 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 59,46 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 142,00 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 114,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at