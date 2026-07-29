Erste Schätzungen: Endurance Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Endurance Technologies präsentiert voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 17,65 INR. Dies würde einem Zuwachs von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Endurance Technologies 16,09 INR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 41,12 Milliarden INR – ein Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Endurance Technologies 33,19 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 78,90 INR im Vergleich zu 67,66 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 168,94 Milliarden INR, gegenüber 144,61 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at