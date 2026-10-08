Erste Schätzungen: Enea Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Enea Registered präsentiert in der voraussichtlich am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,27 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Enea Registered 1,77 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,79 Prozent auf 224,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Enea Registered noch 212,5 Millionen SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,98 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 2,53 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 919,9 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 889,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at