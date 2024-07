Erste Schätzungen: Enea Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enea Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Enea Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,800 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -28,700 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 216,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,7 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,36 SEK im Vergleich zu -25,800 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 893,8 Millionen SEK, gegenüber 912,7 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at