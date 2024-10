Erste Schätzungen: Enefit Green AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enefit Green AS Registered präsentiert in der voraussichtlich am 31.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,050 EUR je Aktie gegenüber 0,020 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent auf 42,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,240 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,210 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 210,9 Millionen EUR, gegenüber 205,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at