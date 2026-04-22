Erste Schätzungen: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,217 USD aus. Im letzten Jahr hatte ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,56 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,835 USD, gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 95,85 Milliarden USD im Vergleich zu 88,09 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at