Erste Schätzungen: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un wird voraussichtlich am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,202 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 22,07 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,79 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,440 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 92,56 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 86,58 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at