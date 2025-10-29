Erste Schätzungen: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,214 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 25,48 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 22,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,796 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 92,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 81,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at