Erste Schätzungen: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un wird voraussichtlich am 19.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,160 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,52 Prozent auf 28,83 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,810 USD, gegenüber 0,720 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 92,92 Milliarden USD im Vergleich zu 81,39 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at