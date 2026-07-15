Erste Schätzungen: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,197 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,24 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,826 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,440 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 94,74 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 86,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at