Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Expertise
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Enel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Enel gibt voraussichtlich am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,171 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 EUR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Enel nach den Prognosen von 4 Analysten 20,99 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,74 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,717 EUR, gegenüber 0,390 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 81,34 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 76,72 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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