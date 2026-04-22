Erste Schätzungen: Enel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Enel lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Enel die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,186 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Enel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Enel 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 22,71 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Enel 22,07 Milliarden EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,715 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,390 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 81,61 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 78,06 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at