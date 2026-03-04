Erste Schätzungen: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Enel wird sich voraussichtlich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,136 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Enel 0,110 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,36 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,36 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,689 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,670 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 78,84 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 75,25 Milliarden EUR waren.

