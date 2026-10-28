Enel Aktie

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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

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Quartalszahlen im Blick 28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Enel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Enel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Enel vor Zahlenvorlage - das erwarten Analysten.

Enel äußert sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Enel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 EUR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,31 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,88 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,725 EUR je Aktie, gegenüber 0,390 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 81,78 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 76,72 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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21.10.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Enel Buy UBS AG
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