Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Quartalszahlen im Blick
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Enel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Enel äußert sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Enel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 EUR je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,31 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,88 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,725 EUR je Aktie, gegenüber 0,390 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 81,78 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 76,72 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Enel S.p.A.
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28.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
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27.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
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27.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
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27.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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21.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
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20.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,31
|-0,24%
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