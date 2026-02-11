Erste Schätzungen: Enerflex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Enerflex stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,132 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 CAD erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 579,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 784,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,360 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,54 Milliarden USD, gegenüber 3,31 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at