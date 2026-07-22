Erste Schätzungen: Enerflex präsentiert Quartalsergebnisse

Enerflex gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,286 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Enerflex 0,680 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 606,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 851,6 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 USD je Aktie, gegenüber 0,730 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,59 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at