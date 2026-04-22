Erste Schätzungen: Enerflex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Enerflex wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,269 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Enerflex 0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 607,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 792,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,730 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,54 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,59 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at