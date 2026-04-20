Energizer Holdings Aktie
WKN DE: A14UHB / ISIN: US29272W1099
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Energizer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Energizer wird voraussichtlich am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,469 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Energizer 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 661,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Energizer 662,9 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,33 USD, gegenüber 3,32 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 3,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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