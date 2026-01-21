Energizer Holdings Aktie

Energizer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UHB / ISIN: US29272W1099

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Energizer zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Energizer veröffentlicht voraussichtlich am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,257 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Energizer in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 714,7 Millionen USD im Vergleich zu 731,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,36 USD, gegenüber 3,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Energizer Holdings Inc When Issued 17,10 -0,58% Energizer Holdings Inc When Issued

