Erste Schätzungen: Energy Recovery gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Energy Recovery wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,630 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 82,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,558 USD, gegenüber 0,400 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 150,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 145,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at