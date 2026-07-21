Energy Recovery Aktie

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WKN DE: A0NJUL / ISIN: US29270J1007

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Energy Recovery legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Energy Recovery wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Energy Recovery im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,018 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 34,55 Prozent auf 18,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,008 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,420 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 90,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 135,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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