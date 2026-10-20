Energy Recovery Aktie
WKN DE: A0NJUL / ISIN: US29270J1007
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Energy Recovery stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Energy Recovery lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Energy Recovery noch 0,070 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 49,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,188 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,420 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 72,8 Millionen USD, gegenüber 135,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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