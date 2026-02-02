Energy Transfer Equity LP Partnership Units Aktie

Energy Transfer Equity LP Partnership Units für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJTN / ISIN: US29273V1008

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Energy Transfer Equity LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Energy Transfer Equity LP Partnership Units wird sich voraussichtlich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,360 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,14 Prozent erhöht. Damals waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 24,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 24,35 Milliarden USD gegenüber 19,54 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,28 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 80,83 Milliarden USD, gegenüber 82,67 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

