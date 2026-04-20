Energy Transfer Equity LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A0JJTN / ISIN: US29273V1008

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Energy Transfer Equity LP Partnership Units legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Energy Transfer Equity LP Partnership Units wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Energy Transfer Equity LP Partnership Units im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,382 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,360 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Energy Transfer Equity LP Partnership Units in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 25,54 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 21,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 102,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 85,54 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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