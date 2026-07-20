Erste Schätzungen: Energy Transfer Equity LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Energy Transfer Equity LP Partnership Units wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,380 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 18,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,320 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 28,80 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 49,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,24 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD im Vergleich zu 1,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 109,65 Milliarden USD, gegenüber 85,54 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at